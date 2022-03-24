КДК РФС не принял жалобу «Спартака» по эпизоду столкновения Кирилла Гоцука из «Нижнего Новгорода» с игроком красно-белых Айртоном. Инцидент произошел в 22-м туре РПЛ, после чего бразилец покинул поле на костылях.

Матч в Нижнем Новгороде в прошедший уик-энд завершился ничьей со счетом 1:1.

«Судья Иванов эпизод видел, оценил, обсудил вопрос с VAR. КДК не имеет права рассматривать эпизод и применять санкции по наказанию игрока. КДК отказал футбольному клубу «Спартак» к применению санкции к Гоцуку», – приводит слова главы Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артура Григорьянца Чемпионат.

По результатам обследования, Айртону поставили диагноз – контузия кости и мышц голени.