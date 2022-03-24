Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила, что организация будет защищать интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA).

Спортсмен может попасть под санкции из-за нарушения правил FINA после участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве.

«ВФП сообщает, что возьмет на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом дисциплинарной комиссией FINA», – сообщается на сайте ВФП.

Ранее сам обладатель золота Игр-2020 отказался от участия в чемпионате мира 2022 года в Венгрии. Чуть позже стало известно о пропуске предстоящих соревнований всеми российскими атлетами.

При этом в обновленном пресс-релизе FINA уточняется, что спортсмены из России и Белоруссии еще сохраняют возможность на участие в других стартах.