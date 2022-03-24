Петербургский СКА в 19:30 по московскому времени начал гостевую встречу с московским «Спартаком» в 1/2 финала плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Команды сыграют между собой четвертый раз в серии.

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке здесь.

В первом матче СКА разгромно проиграл «Спартаку» со счетом 1:6. Затем армейцы дважды были сильнее с одинаковым результатом 2:1.

В четвертьфинале петербуржцы победили минское «Динамо» в каждом из четырех матчей. «Спартак» автоматически попал в следующий раунд плей-офф после выхода финского «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги.

Одновременно в Балашихе стартует четвертый матч омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга». Пока команда Ильи Воробьева уступает в серии со счетом 1-2.