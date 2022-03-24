Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал временный уход из команды грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии. По словам специалиста, сделка стала для казанцев большой потерей.

Сегодня, 24 марта, батумское «Динамо» сообщило о подписании полузащитника.

«В игровом плане это серьёзнейшая потеря для «Рубина». Хвичу никто не гнал, никто не выгонял. Он сам решил уйти, сейчас пошла такая мода. Это его право. Мне интересна формулировка «приостановил контракт», – приводит слова Билялетдинова Чемпионат.

Специалист отметил, что легионеры в РПЛ привносили в игру определенное качество.

«Будут играть теми, кто есть», – добавил бывший наставник.

Кварацхелия останется в грузинском чемпионате до конца текущего сезона.