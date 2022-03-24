Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал подготовку к предстоящему чемпионату страны. Он отметил, что спортсмены могут показать не самын высокие результаты.

Соревнования пройдут с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

«Цели? Выступить, как можно лучше. Надо понимать, что сейчас очень много переездов. Прошу зрителей не слишком серьёзно относиться к тем выступлениям, которые спортсмены могут показать. Они устали и пик формы уже прошёл», – заявил Бородавко в интервью журналисту Ивану Докукину в социальной сети.

Тренер добавил, что олимпийские чемпионы-2022 Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие во всех гонках чемпионата России. Однако их план может поменяться по ходу стартов.