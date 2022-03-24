СКА в гостях встречается с московским «Спартаком» в четвертом матче 1/2 финала серии плей-офф КХЛ. В параллельной встрече «Авангард» играет с «Металлургом».

Петербуржцы не смогли открыть счет в первом периоде со «Спартаком». Игроки обеих команд остались без очков за результативные действия. Двухминутным штрафом за толчок клюшкой отметился нападающий СКА Александр Волков.

В это время «Металлург» забросил три безответные шайбы «Авангарду» на льду в Балашихе. Авторами голов стали Филипп Майлле, Денис Зернов и Брендан Лейпсик. Отметим, на 13-й минуте была не засчитана шайба Арсения Грицюка за омичей.

Все команды проводят четвертый совместный матч. В серии 1/2 финала Запада лидирует СКА (2:1), на Востоке – «Авангард» (2:1).