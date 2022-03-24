Экс-тренер сборной России по хоккею Олег Знарок остался основным кандидатом на пост главного тренера «Ак Барса». Он вскоре может сменить в коллективе Дмитрия Квартальнова.

По информации казанского издания «Бизнес Online», на завтра, 25 марта, запланирована встреча нынешнего наставника с руководством «Ак Барса». Во время собрания на тренировочной базе клуба также будут присутствовать президент Наиль Маганова и генеральный менеджер Марат Валиуллин.

Источник сообщает, что представители «Ак Барса» не заинтересованы в продлении контракта с Квартальновым. Ранее это же издание допускало возвращение экс-тренера Зинэтулы Билялетдинова.

В текущем сезоне КХЛ «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф после поражения от «Авангарда» (2-4).