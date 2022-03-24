Румынская теннисистка Симона Халеп отказалась от участия в турнире категории WTA-1000 по медицинским показаниям. На «Мастерсе» в Майами она не провела ни одного матча.

19-я ракетка мира должна была стартовать со второго круга встречей с австралийкой Дарьей Савилл. Теперь ее место займет лаки-лузер, представительница Франции Армони Тан.

На последних соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США) Халеп добралась до полуфинала, где уступила польской спортсменке Иге Свёнтек в двух сетах (6:7, 4:6).

Ранее в основную сетку второго американского «Мастерса» пробились россиянки Екатерина Александрова, Вера Звонарева, также там сыграют Анна Калинская и Дарья Касаткина. Их матчи второго круга прохоодят сегодня, 24 марта.