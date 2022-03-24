Московский «Спартак» завершил второй период встречи с петербургским СКА на домашней арене. Хозяева уступили армейцам по итогам очередной двадцатиминутке, пропустив один гол.

Заброшенной шайбой отметился нападающий СКА Никита Гусев. Он поразил ворота «Спартака» на 21-й минуте с передач Данилы Моисеева и Михаила Воробьева.

В первом периоде игроки обеих команд остались без очков за результативные действия. Единственным двухминутным штрафом за толчок клюшкой отметился форвард СКА Александр Волков.

В параллельной встрече к 12-й минуте второго периода «Авнгард» смог отыграть один гол у «Металлурга». Пока магнитогорская команда лидирует со счетом 3:1.

В серии 1/2 финала Запада впереди идет СКА (2:1), на Востоке – «Авангард» (2:1).