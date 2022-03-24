Американский фигурист Илья Малинин поделился своими планами на произвольную программу. Он перечислил, какие четверные прыжки собирается исполнять в следующий соревновательный день.

За короткий прокат спортсмен набрал более 100 баллов и занял промежуточное четвертое место. Пока он остается лучшим в сборной США и уступает только трем японцам.

«В произвольной программе у меня запланировано четыре четверных прыжка – лутц, сальхов и два тулупа. Моя мама часто очень волнуется, поэтому она не захотела приходить, чтобы не слишком нервничать. Думаю, она будет довольна моим прокатом, когда мы увидимся в отеле», – заявил Малинин после проката.

Напомним, фигурист стал вторым на чемпионате США, но не попал в американскую команду на Олимпиаду-2022.