Бронзовый медалист Олимпиады-2022, японский фигурист Шома Уно поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате мира во Франции. После первого старта он стал лидером соревнований.

Он набрал 109,63 балла. Юма Кагияма, ставший вторым, показал результат 105,69. В топ-3 также вошел Казуки Томоно (101,12).

Победитель короткой программы отметил, что откатал все по плану и показал наработанные на тренировках детали.

«Моя произвольная программа насыщена сложными прыжками, такими как четверные риттбергер и сальхов. Конечно, прыжки тоже важны, но не менее важны и другие элементы. Хореографию поставил мой тренер Стефан Ламбьель, так что я очень хочу сделать всё возможное, чтобы заставить его гордиться», – сказал Уно после проката.

Произвольные прокаты состоятся в субботу, 26 марта.