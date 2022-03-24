Московский «Спартак» на последней минуте третьего периода перевел встречу с петербургским СКА в овертайм. Красно-белые продолжают борьбу в четвертом матче полуфинальной серии.

Спустя 59 минут после начала встречи голом за москвичей отметился финский нападающий Йори Лехтеря. Ему ассистировали Андрей Локтионов и Сергей Широков.

Ранее во втором периоде шайбу за СКА забросил форвард петербуржцев Никита Гусев. Он помог команде с передач Данилы Моисеева и Михаила Воробьева.

В первом матче СКА разгромно проиграл «Спартаку» со счетом 1:6. Затем армейцы дважды были сильнее с одинаковым результатом 2:1.

В четвертьфинале петербуржцы обыграли «Динамо» из Минска. «Спартак» попал в следующий раунд плей-офф после исключения «Йокерита» из КХЛ.