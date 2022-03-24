Тренер российского фигуриста Марка Кондратюка Светлана Соколовская рассказала о потенциале своего ученика, а также отменила факторы, которые приведут спортсмена к успеху.

В 2022 году атлет стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и чемпионом Европы в личном турнире.

«Он учит все, да, и на тренировках он многие вещи делает, но это не считается. Вот когда Марк придет к этому и решится головой, сделает на соревнованиях, я скажу: молодец! Он очень много может. Но пока не знаю, как все сложится», – приводит слова Соколовской Sport24.

По мнению специалиста, успех будет зависеть от конкуренции. В этом году Кондратюк смог себя проявить на Олимпиаде, где было максимальное соперничество.