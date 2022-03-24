Российская теннисистка, 29-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла представительнице Белоруссии Александре Саснович, занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA. Отечественная спортсменка не смогла пройти дальше первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами.

Встреча продолжалась чуть более двух часов и завершилась победой Саснович в двух сетах с результатом 7:6 (7:5), 6:4. Касаткина не отметилась эйсами и двойными ошибками, но смогла реализовать 2 из 5 брейк-пойнтов. Ее соперница трижды подала навылет и пять раз ошиблась на линии. В ее активе – 3 из 5 взятых брейка.

В следующем круге белоруска сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Ариной Соболенко и румынкой Ириной Бегу.