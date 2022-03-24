Нападающий СКА Андрей Кузьменко вырвал победу в овертайме матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против московского «Спартака». С его помощью петербуржцы взяли третью встречу кряду.

Форвард забил решающий гол на 13-й минуте овертайма. Он нанес точный удар после передачи Игоря Ожиганова.

До 59 минуты встречи впереди находились хоккеисты СКА. Во втором периоде их лидерство обеспечил нападающий Никита Гусев. Он помог команде с передач Данилы Моисеева и Михаила Воробьева.

В концовке третьей двадцатиминутки голом за москвичей отметился финский нападающий Йори Лехтеря. Ему ассистировали Андрей Локтионов и Сергей Широков.

Следующая игра команд запланирована на субботу, 26 марта.