«Авангард» завершил поражением четвертую встречу с «Металлургом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Представители Магнитогорска отыгрались в серии и сравняли счет после крупной победы.

Матч в подмосковной Балашихе завершился с результатом 5:1.

Среди игроков «Авангарда» единственную шайбу забросил Арсений Грицюк. Еще один его гол арбитр не засчитал в первом периоде.

В составе гостей отметились Филипп Майе, Брендан Лайпсик, Джош Карри, а также Денис Зернов, сделавший дубль.

«Металлург» вывел серию к счету – 2-2, поэтому команды проведут еще не менее двух совместных игр в ближайшее время. Пятая встреча коллективов Восточной конференции состоится в суббботу, 26 марта, в Магнитогорске.