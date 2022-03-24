Австрийский теннисист Доминик Тим с начала года предпринимает попытки по возвращению в тур. Пока новая дата его появления на корте обозначается Челленджером в Марбелье (Испания).

Тим провел длительную реабилитацию после трамы запястья, а теперь получил уайлд-кард на предстоящие соревнования. Челленджер состоится с 27 марта по 3 апреля. О возвращении австрийца сообщили официальные соцсети турнира.

Тим досрочно завершил предыдущий сезон в середине августа 2021 года. Первое появление спортсмена на корте должно было состояться на грунтовом турнире в Кордове, но он решил изменить свои планы подготовки.

К победителю ТБШ может присоединиться 36-летний представитель Швейцарии Стэн Вавринка