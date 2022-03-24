Российский теннисист, занимающий вторую позицию в рейтинге ATP, Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта на втором американском «Мастерсе» в Майами.

Ранее спортсмен вылетел из третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Там он проиграл французскому теннисисту Гаэлю Монфису.

«Не буду делиться своими секретами, но чувствую, что мы сделали классные корректировки, и я готов играть хорошо», – заявил Медведев на пресс-конференции.

Медведев в конце февраля ненадолго поднялся на место первой ракетки мира. Однако он потерял позицию в ходе прошедших соревнований.

Первая игра россиянина во Флориде запланирована на завтра, 25 марта. Его соперник по второму кругу до сих пор неизвестен.