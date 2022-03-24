Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре со «Спартаком» в четвертом матче полуфинальной серии Запада в плей-офф КХЛ. Наставник оценил третью победу кряду и выступление соперника.

Последняя встреча клубов завершилась в овертайме со счетом 2:1. Решающий гол забил нападающий Андрей Кузьменко.

«Спартак» вообще сильная команда, хорошо играет. Нужно искать неординарные решения, проявлять индивидуальное мастерство. Это дало нам результат сегодня. Что мешало решить всё в основное время? Где-то подвела реализация моментов», – цитирует Ротенберга Чемпионат.

После очередной победы СКА закрепил преимущество в серии (3:1). Следующий матч, 26 марта, может стать главным для армейцев в этом ряду полуфинальных встреч Западной конференции.