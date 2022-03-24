СКА приблизился к выходу в финала плей-офф Западной конференции. «Металлург» не теряет шансы в серии с «Авангардом». Японские фигуристы заняли весь пьедестал в короткой программе на чемпионате мира во Франции. Самые интересные новости спорта за 24 марта – в традиционном дайджесте NVsport.

Кузьменко принес победу СКА в овертайме матча над «Спартаком»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко вырвал победу в овертайме матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против московского «Спартака». С его помощью петербуржцы взяли третью встречу кряду.

«Металлург» сравнял счет в серии с «Авангардом». Зернов оформил дубль

«Авангард» завершил поражением четвертую встречу с «Металлургом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Представители Магнитогорска отыгрались в серии и сравняли счет после крупной победы.

FINA уточнила решение по россиянам: пока отстранение действует только на ЧМ-2022

Международная федерация плавания (FINA) скорректировала пресс-релиз с решением об отстранении сборной России от чемпионата мира-2022 в Венгрии. В документе не указаны ограничения последующих стартов.

Японские фигуристы заняли топ-3 по итогам короткой программы ЧМ-2022

На чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье (Франция) завершилась короткая программа мужчин-одиночек. Все места в топ-3 заняли представители Японии.

Чемпионка Олимпиады-2020 Линой Ашрам завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2020 года по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам завершила выступления на профессиональном уровне.

«Динамо Батуми» официально объявило о переходе Кварацхелии

Грузинский футбольный клуб «Динамо Батуми» официально заявил о переходе в команду экс-игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Спортсмен проведет в составе нового коллектива несколько ближайших месяцев.

ВФП будет защищать интересы Рылова в деле дисциплинарной комиссии FINA

Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила, что организация будет защищать интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA).

Защитник «Рубина» Уремович перешел в английский «Шеффилд»

Пресс-служба «Шеффилд Юнайтед» сообщила о подписании хорватского защитника «Рубина» Филипа Уремовича. Футболист проведет в новой команде матчи остатка сезона.

КДК не оштрафовал Гоцука после столкновения с Айртоном в матче РПЛ

КДК РФС не принял жалобу «Спартака» по эпизоду столкновения Кирилла Гоцука из «Нижнего Новгорода» с игроком красно-белых Айртоном. Инцидент произошел в 22-м туре РПЛ, после чего бразилец покинул поле на костылях.