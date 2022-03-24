Сборная Италии сенсационно не попала на чемпионат мира 2022 года. В полуфинале стыкового матча действующие чемпионы Европы уступили Северной Македонии — 0:1. Единственный мяч провёл бывший форвард итальянского «Палермо» Александр Трайковски, который выступает за «Аль-Фейху».

Италия не попадает уже на второй чемпионат мира подряд, при этом между ними команда успела выиграть Евро-2020.

Напомним, что возглавляет Италию экс-наставник «Зенита» Роберто Манчини.

В финале стыковых матчей Северная Македония сыграет с Португалией, которая в параллельной игре одолела Турцию 3:1. У португальцев отличились Отавиу (15-я минута), Диогу Жота (42-я) и Матеус Нуньес (90+4). У турок единственный мяч забил Бурак Йылмаз на 65-й минуте. Он же мог спасти встречу на 83-й, но при счёте 1:2 не забил пенальти.

Финальный стыковой матч пройдёт 29 марта.