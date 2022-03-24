Сборная Уэльса победила Австрию в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:1. Дубль в составе валлийцев оформил капитан команды Гарет Бэйл. Форвард «Реала» отличился на 25-й и 51-й минутах. Единственный мяч австрийцы провели на 65-й — гол в свои ворота забил валлиец Бен Дэвис.

В финале стыковых матчей Уэльс встретится с победителем матча Украина — Шотландия. Их игра должна была состояться также сегодня, но была перенесена на июнь из-за обострения конфликта России и Украины.

Напомним, что в других стыках определились ещё два финалиста — Португалия сыграет с Северной Македонией, которая сенсационно выбила из отбора Италию (1:0).

Ещё в одной встрече Швеция — Чехия идёт дополнительное время, счёт пока не открыт — 0:0. Победитель этой игры выйдет на Польшу, которая получила прямую путёвку в финал стыков из-за дисквалификации России.