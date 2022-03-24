Завершился полуфинальный матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Швеция — Чехия. В основное время команды не смогли забить ни одного мяча, а в дополнительное всё решил гол Робина Куайсона на 110-й минуте. Примечательно, что заменил он по ходу матча хавбека «Краснодара» Виктора Классона. Также в игре принял участие экс-хавбек кубканцев Кристофер Ольссон.

Швеция вышла в финал отбора на ЧМ-2022, где встретится с Польшей. Поляки сегодня должны были проводить свой полуфинальный матч с Россией, но российская сборная была отстранена от турнира в связи с санкциями.

Финальный матч отбора состоится 29 марта.