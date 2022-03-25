Самолет, на борту которого находились лыжники, руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и журналисты, не смог с первой попытки улететь из Москвы в Сыктывкар на чемпионат России по лыжным гонкам. Об этом сообщает телеграм-канал «На лыжи».

Самолет вылетел из «Шереметьево», но вернулся обратно из-за внештатной ситуации. По одной из версий, причиной стал надлом передней стойки шасси.

Стало известно, что пассажирам рейса предоставили новый самолет. Об этом сообщает «Чемпионат». Лыжники и журналисты полетят на борту Sukhoi Superjet RRJ-95. Посадка на второй рейс началась в 11:10 по московскому времени.

Чемпионат России в Сыктывкаре пройдет с 26 марта по 3 апреля 2022 года. В соревнованиях примут участие лучшие российские лыжники.