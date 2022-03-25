Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась эмоциями после отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации в Украине.

«Могу сказать, что если мы проведем один сезон без стартов под эгидой FIS, то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас – это десять шагов назад«, – цитирует Вяльбе Telesport.

Глава ФЛГР добавила, что внутри России есть хорошие конкуренты для Александра Большунова и Натальи Непряевой, но они все равно не так сильны, как иностранных лыжники.

Лучшие российские лыжники примут участие в чемпионате России в Сыктывкаре. Соревнования пройдут с 26 марта по 3 апреля. Спортсмены пробегут спринтерские гонки, скиатлон, гонки с раздельным стартом и командный спринт.