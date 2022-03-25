Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере высказался об участии трехкратного олимпийского чемпиона из России Александра Большунова в митинг-концерте в «Лужниках».

«Считаю, следует соблюдать осторожность, чтобы не реагировать слишком поспешно. Я не знаю, был ли он там добровольно«, – цитирует Миньере Afterposten со ссылкой на VG.

Рейс-директор FIS надеется, что Александр Большунов вернется на Кубок мира в текущем сезоне. Миньере хочет, чтобы россиянин смог выступить на соревнованиях под эгидой FIS.

«У каждого есть свое мнение. Надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступить на соревнвоаниях», – заявил Миньере.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта отстранила российских лыжников от соревнования, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Они связаны с ухудшением ситуации в Украине.