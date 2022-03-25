Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) запустить расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР).

Экс-хоккеист считает, что ИИХФ находится в поиске новых возможностей, которые как-то накажут российский хоккей.

«Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял ИИХФ и делал все для развития хоккея и дружбы, подает в этику«, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Александр считает, что чемпионат мира 2023 года у России отберут. Однако Кожевников уверен, что потом турнир вернут в Россию. По мнению экс-хоккеиста, спонсоров для проведения соревнований всегда можно найти.