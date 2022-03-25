Федерация хоккея России (ФХР) выступила с опровержением сообщения о том, что отправляла клубам Континентальной хоккейной лиги инструкции об организации акций, направленных на поддержку специальной операции в Украине.

В организации заявили, что ФХР контактирует с клубами КХЛ только по вопросам вызова игроков в национальные сборные.

«ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций«, – содержится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) в четверг, 24 марта, начала расследование в отношении ФХР. Организация обвиняется в нарушении кодекса этики. В IIHF подозревают, что ФХР отправила клубам инструкцию о проведении акций из-за ситуации в Украине.