Сергей Аксенов, директор по связям с общественностью ЦСКА, рассказал о работе с представителем полузащитника клуба Ильзата Ахметова. Его слова передает «Чемпионат».

Аксенов заявил, что переговоры с агентом начались около года назад. Их приостановили из-за разногласий по условиям контракта. Решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшее время.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА не будет подписывать новый контракт с Ахметовым. Футболист может перейти в «Зенит».

Ильзат выступает за команду с 2018 года. Также Ахметов вызывался в сборную России.

В текущем сезоне Ахметов вышел на поле в 19 матчах. На счету полузащитника один гол и три результативные передачи.