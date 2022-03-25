Заявки миллиардеров из США лидируют в борьбе за приобретение лондонского «Челси». Об этом сообщает The Financial Times.

По данным источника, наиболее предпочтительными выглядят предложения, которые поступили от двух групп инвесторов.

Во главе первой стоит Тодд Бели – финансист и владелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».

Вторую группу возглавляют Джош Харрис и Дэвид Блитцер. Миллиардеры владеют спортивными командами, в их число входит клуб НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Ранее на покупку «Челси» претендовали инвесторы из Саудовской Аравии Saudi Media Group. Их проинформировали о том, что они исключены из числа претендентов.

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович объявил о намерении продать клуб из-за санкций, наложенных на него британским правительством.