Российская биатлонистка Екатерина Глазырина признана виновной в допинговых нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (IBU).

Решением спортивного арбитражного суда (CAS) Глазырина дисквалифицирована на 12 месяцев. Срок начал отсчитываться с 23 сентября 2020 года.

Это значит, что дисквалификация российской спортсменки уже истекла. Все результаты Глазыриной с 19 сентября по 18 декабря 2013 года были аннулированы.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Глазырину от участия в соревнованиях. Она подозревалась в нарушении антидопинговых правил. Основанием стали данные из базы московской лаборатории. Исследовали две подозрительные пробы биатлонистки.

Екатерина Глазырина – двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы и обладатель двух медалей этапов Кубка мира.