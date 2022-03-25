Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила мнение о чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция). Спортсменка считает, что турнир без российских спортсменов выглядит слабо.

Напомним, фигуристы из России пропускают ЧМ-2022 из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Организация отстранила россиян из-за ситуации в Украине.

«Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьез называете это «чемпионатом мира»?! Без лучших – россиян (и китайцев)?!» – написала Степанова в телеграм-канале.

Вероника добавила, что считает профессиональный спорт частью индустрии развлечений. Лыжница считает, что мировая публика переключится на другие шоу, так как без россиян спорт выглядит слабо.