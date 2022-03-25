Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об итогах серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом» (2:2).

Напомним, последний матч «Магнитка» выиграла со счетом 5:1.

Кожевников считает, что рефери отменили три гола справедливо. они были забиты с нарушениями правил.

«Я бы его вообще отстранил от хоккея после его заходов к судьям, всех выступлений. КХЛ должна реагировать на это поведение. Он ведет себя как королек, натуральный Папа Римский. Приехал к нам свои правила устанавливать«, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Александр отметил, что в серии ничего не изменилось, сразу было видно, что «Магнитка» играет сильнее, а «Авангард» выиграл два последних матча благодаря действиям голкипера Грубца.