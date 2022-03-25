Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о международной изоляции российского спорта.

Напомним, ИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах из-за ситуации в Украине.

Главный тренер сборной России ответил на вопрос, что будет с хоккеем в стране, если международная изоляция затянется на несколько лет

«Будет тяжело. Все-таки нужны сильные спарринг-партнеры международного уровня. Я не думаю, что изоляция затянется на несколько лет. Все должно решиться в ближайшие месяцы» , – цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России считает, что пока нужно наблюдать за ситуацией. Не стоит делать поспешных выводов. Ответа пока нет ни у кого, включая ИИХФ.