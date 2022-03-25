Российские и белорусские шахматисты смогут выступить на чемпионате Европы в Словении под флагом других федераций. Информация об этом размешена на сайте Европейского шахматного союза (ECU).

В ECU напомнили, что 3 марта были отстранены шахматные федерации России и Белоруссии из-за ситуации в Украине.

«Игроки с российским или белорусским гражданством могут выступать под флагом другой федерации. Мы не имеем права отстранить шахматистов из других европейских федераций из-за их паспорта«, – содержится в сообщении.

Представители организации привели в пример УЕФА, который лишил сборную России права участия в международных турнирах, но не стал запрещать российским игрокам играть за европейские клубы.

Чемпионат Европы в Словении пройдет с 27 марта по 6 апреля.