Олимпийская чемпионка из России Анна Щербакова поделилась ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала. Фигуристка будет выступать в роли капитана команды.

Щербаковой тяжело представить, как она будет выступать на Кубке Первого канала. В прошлом году капитаны не принимали участия в соревновательной программе. Они поддерживали свои команды.

«Пока не очень представляю, как это будет выглядеть, как совместить поддержку команды и свои выступления, но постараюсь все сделать на максимум«, – заявила Щербакова в эфире «Первого канала».

Напомним, российских фигуристов отстранили от международных соревнований из-за ситуации в Украине. Спортсмены будут участвовать в Кубке Первого канала, который станет альтернативной крупным стартам за границей.

Прыжковый турнир в рамках КПК начнется в пятницу, 25 марта.