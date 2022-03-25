Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о введении нового лимита на легионеров.

«Наконец приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится», – заявила Салихова «Спорт-экспрессу».

Жена владельца «Спартака» считает, что у российских футболистов осталось мало шансов на отъезд в европейский клуб. Салихова призвала Александра Кокорина поиграть за всех, оставшихся в России.

Напомним, на заседании исполнительного комитета РФС было принято решение об установлении с сезона-2022/2023 обязательного требования по включению в заявку на матчи не более 13 легионеров. Из них на поле одновременно могут находиться не более 8 легионеров.