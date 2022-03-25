Российский футболист Андрей Аршавин рассказал об отношениях с бывшей женой Алисой Казьминой. Слова легенды «Зенита» приводит «Петербурский дневник» со ссылкой на «Sport24».

Аршавин заявил, что его не беспокоят оскорбления экс-супруги в свой адрес. Он опасается за своего ребенка, который живет с ней. Бывший футболист удивлен, что органы опеки не обращают внимания на поведение Казьминой.

«Я просто боюсь с этой женщиной связаться, потому что потом проблемы могут возникнуть у меня. На мой взгляд, она неадекватная. Хотелось бы увидеть какую-то реакцию от органов опеки. Пусть придут к ним домой и посмотрят на детей, все ли там в порядке«, – заявил Аршавин.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Уже через три года супруги развелись. От брака с Алисой у футболиста осталась дочь Есения.