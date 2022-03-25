Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о том, как его встретили армейцы и поделился планами на будущее.

Языджи рассказал, что у него очень хорошие товарищи по команде. Турецкий футболист поблагодарил армейцев за теплый прием.

Юсуф заявил, что он изначально был не против перейти в ЦСКА и сейчас не пожалел о своем решении.

«Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше – не знаю, пообщаемся, посмотрим«, – цитирует Языджи «Матч ТВ».

Турецкий футболист заявил, что достаточно легко адаптировался, так как ему подошла атмосфера в команде. Когда Языджи чувствует себя уверенно, то старается показать это. На поле новичок ЦСКА делает все возможное.

Языджи сыграл четыре матча за ЦСКА и отличился шестью голами.