Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

«Недопонимание было, слухи ходили, что у клуба нет единого начала. Видимо, пришли к единому знаменателю: оставили Березуцкого, сделали хорошие трансферные покупки. Оказалось, правильно, что не убрали тренера», – цитирует Масалитина «Чемпионат».

Бывший игрок ЦСКА добавил, что в первой части чемпионата команда не показывала игру, были ошибки тренера, постоянно менялся состав. Масалитин считает, что Березуцкому нужно доработать до конца сезона.

Ветеран армейцев считает Алексея хорошим тренером. Он заметил, что команда показывает хороший футбол. У армейцев почти стопроцентный результат во второй половине чемпионата России.