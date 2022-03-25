Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о судействе в Российской Премьер-Лиге в авторской колонке на сайте «Спорт-экспресса».

Салихова считает, что в РПЛ есть «непробиваемая константа». Она не зависит от внешних факторов. Это работа судей в лиге.

По мнению супруги Федуна, «Спартак» в Лиге Европы сыграл хорошо, а в РПЛ показывает неубедительный футбол по нескольким причинам. Одна из них – судейство. На европейских турнирах не работают «Ивановы и Мешковы».

Салиховой не нравится работа Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС). Уже два раза клубу пришлось оправдывать главного тренера команды Паоло Ваноли, который якобы опоздал на обязательную пресс-конференцию. Правда, в итоге, осталась за представителями красно-белых, тренера оправдали.