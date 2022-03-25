Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Владимир Афанасьев рассказал о финансовом положении российских клубов на основе данных последнего заседания.

«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет его по карману«, – цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

Член исполнительного комитета РФС добавил, что ЦСКА тоже оказался в затруднительном положении из-за санкций иностранных государств, но Евгений Гинер не унывает.

Тяжелая ситуация сложилась и в «Краснодаре». Из клуба ушли все легионеры, и появились проблемы с финансированием.

Афанасьев отметил, что в первом и втором дивизионе проблемы еще больше. Там команды спонсируются регионами.