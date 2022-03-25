На чемпионате мира в Монпелье (Франция) выступили с ритм-танцем выступили дуэты.

Первое место по итогам ритм-танца заняли французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Дуэт набрал 92,73 балла.

Вторыми стали Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, представляющие США. Судьи оценили их танец в 89,72 балла.

Тройку замкнули Шарлен Гиньяк и Марко Фаббри из Италии. Они набрали 84,22 балла.

Пападакис и Сизерон установили новый мировой рекорд по количеству баллов в ритм-танце. Предыдущий принадлежал им же. На Олимпиаде в Пекине пара набрала 90,83 балла.

Российские фигуристы не выступают на чемпионате мира в Монпелье из-за санкций.