«Оживленные» профессиональными артистами ростовые куклы — талисманы команд — прогуливаются вдоль трибун, подбадривая болельщиков и спортсменов. Так происходит не один десяток лет. То есть явление это не новое. Насколько оно актуально сейчас — рассказывают спортивные эксперты и сами маскоты.

Само слово «маскот» — французское. Оно произошло от провансальского термина mascoto, означавшего «заклинание» или «колдовство», и впервые было записано в 1867 году. Спустя 13 лет его популяризировал композитор Эдмон Одран, написавший оперу — историю о девушке, которая, пока оставалась девственницей, приносила удачу фермеру. К 1880 году «маскот» стало сленгом, войдя уже в английский обиход и означая «талисман на удачу». С таким значением это слово и попало в спорт, где суеверия, кажется, играют не последнюю роль.

Олимпийские талисманы

Заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета «Синергия» Андрей Малыгин термины «талисман» и «маскот» предпочитает разделять. Первый, на его взгляд, — это артефакт, в чудодейственные свойства которого искренне верят некоторые болельщики. Маскот, говорит эксперт, это часть фирменного стиля или бренда, а также материальное воплощение эмоций и памяти о спортивном событии.

«Поэтому они пользуются большим спросом, например, у туристов. Продажа маскотов в самых разных формах — фигурок, изображений на предметах — важная статья доходов спортивных организаций», — пояснил он.

По словам нашего собеседника, создавать маскоты, по крайней мере в нашей стране, на продажу, учитывая при этом социальные тренды, например, запрос на гендерное равенство, стали в 1980-х годах. В это время, как мы помним, мир увидел Олимпийского Мишу, растрогавшего людей во время прощания с Москвой.

Конечно, прибыль — не единственное, для чего нужен талисман. В качестве обязательного атрибута Олимпиады он появился в 1968 году и с тех пор отражает дух страны-хозяйки игр и накаляет праздничную атмосферу. Чаще всего изображается в виде наиболее популярного животного или выдуманного персонажа.

Маскоты в хоккее

Говорят, на трибунах хоккейных арен маскоты появились во времена первых сезонов КХЛ. Возможно, это связано с тем, что в клубы стали просачиваться западные модели построения работы с болельщиками. А взаимодействовать с ними важно, поскольку на матчи, по крайней мере в Петербурге, ходят целыми семьями. Так, в Ледовом дворце зажигает публику Конь-Огонь — одна из главных звезд СКА. Дети от него просто в восторге. Ведь в перерывах у них есть возможность пообщаться с живой игрушкой.

«Впервые перед родной публикой Конь-Огонь предстал 22 февраля 2009 года. В тот день СКА победил со счетом 3:0, а болельщикам настолько понравился новый талисман, что стало понятно: его будут любить так же, как команду. Совсем скоро Конь-Огонь и СКА действительно стали неразделимы», — рассказали в пресс-службе СКА.

Свой талисман есть у каждого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Так, челябинский «Трактор» гордится своим Белым Медведем.

«Он разогревает публику в фойе арены, фотографируется с болельщиками, являясь любимцем особенно детской аудитории, активно участвует в предматчевом шоу. Например, в этом плей–офф он выезжает на лед в образе Тора с огромным молотом, а в регулярном сезоне охотился за привидениями», — рассказал пресс-атташе ХК «Трактор» Антон Балахнин.

А для привлечения широких масс болельщиков Лига, начиная с сезона 2020/2021, проводит премию «Талисмания КХЛ», определяя лучшего маскота клуба. Кстати в последний раз победителем стал Белый Медведь.

«Талисман в любом спорте, не важно, хоккей это, футбол или баскетбол — это не только лицо клуба, но и человек, который должен завести болельщика, и в этом плане эта профессия очень сильно отличается, например, от профессии промоутера — это тоже человек в костюме, но он лишь раздает листовки», — отметил Алексей Потрехалов, который вот уже более десяти лет выступает в костюме того самого Белого Медведя.

«Талисмания КХЛ», по его словам, в этом и предыдущем году сильно отличалась. Конечно, ведь в последний раз она прошла дистанционно. Но такой формат, подчеркивает маскот «Трактора», вовсе не означает, что состязаться, а тем более победить — легко: «В прошлом году было больше живого участия и требовалась определенная физическая подготовка. В этом голосование было дистанционным и нужно было сделать все намного круче и зрелищнее, поскольку люди оценивали тебя, так сказать, со стороны — а в этом случае нужно еще суметь зацепить, заинтересовать, чтобы человек, посмотрев, отдал свой голос именно тебе».

К слову у Белого Медведя, как и у Коня-Огня, а также остальных талисманов есть свои «карточки» с историями и легендами их становления, размещенные на сайте КХЛ.

«Мы считаем, что клубы должны развивать и продвигать талисманы, привлекать с их помощью новую аудиторию, в том числе, детскую и подростковую, а также активно использовать их в дни матчей на трибунах и в фойе, в клубных мероприятиях, производить атрибутику с их символикой и создавать с ними контент для любого вида социальных сетей», — сказал директор департамента мероприятий и развития бренда КХЛ Владимир Цапов.

Спортивные талисманы, по мнению наших собеседников, будут только развиваться. Как они изменятся лет через 5-10, сказать сложно. Но уже сейчас маскоты не перестают, например, примерять новые образы. Так, только в этом сезоне, по словам Антона Балахнина, Белый Медведь прыгал с обрыва с веревкой и катался на сноуборде. Возможно, перемены, если они придут, будут зависеть, в том числе от болельщиков. Во всяком случае они в свое время сыграли немаловажную роль в выборе маскота для СКА. Кстати Конь-Огонь скоро сможет зажигать публику в новом доме петербургского хоккейного клуба — на СКА Арене, строительство которой планируют завершить в 2023 году. Многофункциональный комплекс готовится принимать соревнования по двадцати с лишним видам спорта, а это значит, что горожан и туристов ждет еще масса впечатлений и ярких фотографий с самыми разными талисманами.