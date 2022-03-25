Команда олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой «Красная машина» выиграла прыжковый турнир в рамках Кубка Первого канала в Саранске.

В составе команды Щербаковой выступали пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, одиночницы Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина, а также одиночники Михаил Коляда, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

«Красной машине» противостояла команда «Время Первых» Марка Кондратюка. Её представляли пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, одиночники Александр Самарин и Евгений Семененко и одиночницы Майя Хромых, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Вероника Жилина.

Раунд пар, в котором исполнялись выбросы и подкруты, а также раунд сольных прыжков одиночников выиграла команда Щербаковой. Затем раунд с каскадами из пяти прыжков вырвала команда Кондратюка, набрав два балла и сравняв счет.

В дополнительном раунде по три участника от команды выполняли по одному сильнейшему каскаду. Щербакова, Игнатов и Мозалев обошли Кондратюка, Семененко и Валиеву и выиграли турнир, получив 3 миллиона рублей в качестве призовых.

Завтра, 26 марта, фигуристы выступят с короткими программами.