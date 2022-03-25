Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк выиграл индивидуальный раунд прыжкового турнира в рамках Кубка Первого канала в Саранске.

Фигурист сумел приземлить качкад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи оценили этот элемент в 22,42 балла, никто из соперников не смог перебить его результат. За первое место в раунде Кондратюк выиграл 500 тысяч рублей.

На втором месте расположилась еще одна олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. Она прыгнула каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, получив за идеальное исполнение 19,05 балла.

На третьем месте оказался Евгений Семененко, ученик группы Алексея Мишина, он приземлил каскад из четверного риттбергера и тройного сальхова через ойлер, получив 18,66 балла от судей.