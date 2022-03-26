Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свой 1261-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По этому показателю россиянин смог опередить бывшего чешского форварда Радека Дворжака.

Команда Овечкина встречалась на выезде с «Баффало Сэйбрз». Победа после серии буллитов осталась за столичным коллективом со счетом 4:3.

Овечкин по количеству встреч в НХЛ сравнялся с действующим защитником «Даллас Старз» Райаном Сутером и разделил с ним 83-е место в рейтинге.

Ближайшими соперниками Овечкина по продвижению в этом списке стали Скотт Нидераймер и Билл Герин, у каждого из них – в активе по 1263 матча. Рекордсменом является Патрик Марло, сыгравший в 1779 встречах.