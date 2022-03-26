Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала завершившийся женский турнир фигуристок на чемпионате мира во Франции. По ее словам, ISU выступает против развития вида спорта, не приглашая россиян.

Ранее Международный союз конькобежцев принял рекомендации МОК по отстранению отечественных спортсменов от стартов под эгидой организации.

«Те спортсменки, что выступают на чемпионате мира, не прыгают ни три с половиной, ни четверные. Мало того, что они не прыгают, так ещё и руководящий состав, который сидит во главе ISU, не желает видеть ни четверные, ничего», – цитирует Татьяну Тарасову Чемпионат.

Победу на чемпионате мира одержала японская спортсменка Каори Сакамото с суммой в 236,09 балла.