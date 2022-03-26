Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о причинах поражения седьмой ракетки мира Андрея Рублёва во втором круге турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Спортсмен уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 0:6.

«Сыграло два фактора: Рублёв не восстановился после Индиан-Уэллса психологически, плюс Кирьоса никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он может обыграть любого. Но я не вижу трагедии, Андрей хорошо начал сезон», – приводит слова Шамиля Тарпищева Чемпионат.

Специалист отметил, что Рублев часто перебирает с нагрузкой в тренировочном процессе. Также, по его словам, не стоит отказываться от турниров, пока есть возможность соревноваться на международной арене.

Напомним, в Индиан-Уэллсе россиянин дошел до 1/2 финала.