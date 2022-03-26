На чемпионате России по лыжным гонкам состоялись финалы коньковых спринтов среди мужчин и женщин. Победителями соревнований стали Наталья Непряева и Александр Терентьев.

Второй в женской гонке финишировала Анастасия Фалеева. Она уступила победительнице 1,05 секунды. Третьей была Анна Грухвина с проигрышем в 1,87 секунды. Отметим, что бронзовый призер соревнований завершила квалификацию только с 27-м результатом.

В мужском спринте Александр Терентьев опередил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на 0,35 секунды. Бронзу взял Денис Филимонов, проигравший 0,47 секунды.

Глеб Ретивых, успешно прошедший квалификацию, упал в полуфинальном забеге.

Напомним, в сезоне-2021/22 Наталья Непряева выиграла «Большой Хрустальный Глобус», а Александр Большунов был вторым в мужском зачете.